За рекламу VPN-сервисов будут штрафовать до 500 тысяч рублей

Помимо рекламы VPN-сервисов, будет штраф для тех, кто намеренно ищет в интернете экстремистские материалы.

17 июля 2025 года депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку в законопроект, по которой за рекламу VPN-сервисов будет штраф до 500 тыс. рублей.

Согласно проекту, за распространение рекламы VPN-сервисов физлица заплатят штраф от 50 до 80 тыс. рублей, должностные лица — от 80 до 150 тыс., а компании — от 200 до 500 тыс.

Также в законопроект предусматривает наказание за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов. За это хотят ввести штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин объяснил, что само использование VPN не будет считаться нарушением. Также не оштрафую тех, кто посещает с помощью этой технологии заблокированные социальные сети. Например, Instagram1 и Facebook1 (информационные ресурсы корпорации Meta1, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной).

Если закон окончательно примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.