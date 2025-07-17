За регистрацию ветеринарных препаратов на рынке ЕАЭС установили госпошлину

Госпошлина за экспертизу при регистрации новых лекарственных ветпрепаратов будет больше 460 тысяч рублей.

17 июля 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла правительственный закон об установлении пошлин за госрегистрацию ветеринарных препаратов на рынке ЕАЭС.

Размеры госпошлин при регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Действие Размер пошлины Экспертиза при регистрации новых препаратов 461 тыс. рублей Экспертиза документов при первичной регистрации 360 тыс. рублей Подтверждение регистрации 164 тыс. рублей Экспертиза документов при переподтверждении регистрации 149 тыс. рублей Внесение изменений в регистрационное досье с экспертизой образцов 323 тыс. рублей Внесение изменений в регистрационное досье без экспертизы образцов 191 тыс. рублей Изменение документов 11 тыс. рублей Экспертиза препарата при приведении досье в соответствие с требованиями ЕАЭС 323 тыс. рублей Экспертиза документов при приведении досье в соответствие с требованиями ЕАЭС 220 тыс. рублей Признание регистрации препаратов в новых странах ЕАЭС 44 тыс. рублей Прочие виды экспертиз до 320 тыс. рублей

Закон начнет действовать через месяц после его официальной публикации.