🔮 Россияне при трудоустройстве прислушиваются к интуиции

В половине случаев интуиция не подводит, но 20% опрошенных разочаровались.

Подавляющее большинство россиян прислушиваются к интуиции при трудоустройстве: 89% мужчин и 90% женщин. Такие результаты показало исследование SuperJob.

«Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 12% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (21%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд», — говорится в исследовании.

42% опрошенных прислушиваются к интуиции часто, 48% — иногда.

Больше всего доверяют своему чутью респонденты от 35 до 45 лет.

В исследовании приняли участие 1600 респондентов.

А вы доверяете интуиции? Делитесь в комментариях.