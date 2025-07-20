🔮 Россияне при трудоустройстве прислушиваются к интуиции
В половине случаев интуиция не подводит, но 20% опрошенных разочаровались.
Подавляющее большинство россиян прислушиваются к интуиции при трудоустройстве: 89% мужчин и 90% женщин. Такие результаты показало исследование SuperJob.
«Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 12% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (21%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд», — говорится в исследовании.
42% опрошенных прислушиваются к интуиции часто, 48% — иногда.
Больше всего доверяют своему чутью респонденты от 35 до 45 лет.
В исследовании приняли участие 1600 респондентов.
А вы доверяете интуиции? Делитесь в комментариях.
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