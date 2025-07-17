🕵‍♂️ К чему готовиться? Тренды налоговых проверок на новом курсе «Налоговые проверки — 2025»

На новом онлайн-курсе вы познакомитесь с трендами проверок в 2025 году, узнаете, как подготовиться к камеральной и выездной проверке, в каком порядке предоставлять документы и как не допустить нарушения своих прав. Вы научитесь проходить новые тематические проверки по НДС, НДФЛ и самозанятым, сможете уберечь бизнес от штрафов и проблем с законом.

ФНС сейчас одна из самых цифровизованных госструктур в нашей стране, у которой все на ладони. Сейчас налоговая инспекция часто использует интернет-платформы, мониторит соцсети, вычисляет серые схемы с помощью обработки огромных массивов данных таких, как Bureau van Dijk.

В 2025 году увеличилось количество тематических проверок – особенно по НДФЛ, самозанятым и трансфертному ценообразованию.

Чтобы помочь вам избежать проблем с законом и гигантских штрафов, доначислений налогов и блокировки счетов, мы записали новый онлайн-курс для бухгалтера «Налоговые проверки — 2025».

На уроках курса наш эксперт, налоговый адвокат Екатерина Болдинова расскажет вам о трендах проверок-2025, поделится статистикой проверок за предыдущий период, а также последовательно разберет каждый вид налоговых проверок.

Вы узнаете, по какому принципу налоговая выбирает налогоплательщика на камеральную и на выездную проверку, как пройти налоговую проверку успешно, подготовиться к допросам, осмотрам, инвентаризации и вызову в налоговую инспекцию.

Эксперт поделится реальными кейсами из своей практики, чтобы вы на опыте коллег научились выбирать правильную тактику зашиты и оспаривания результатов.

С новыми знаниями вы сможете минимизировать риски проверок в условиях ужесточения контроля за дроблением и работой с самозанятыми, сэкономите на штрафах и получите премию за свой труд.

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Новый онлайн-курс уже доступен подписчикам Клерк.Премиум!