💳 ККТ можно не применять при безналичных расчетах между ИП и компаниями, если нет непосредственного взаимодействия

Минфин высказал позицию о применении ККТ при безналичных расчетах по СБП между ИП и организациями.

Минфин указал, нужно ли применять ККТ при расчетах между организациями и/или ИП через сервис быстрых платежей (СБП).

В письме от 20.06.2025 № 30-01-15/60743 ведомство пишет, что согласно п. 9 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ можно не применять ККТ при безналичных расчетах между ИП и компаниями, если исключено непосредственное взаимодействие с использованием электронного средства платежа с его предъявлением между участниками расчета.

То есть ККТ можно не применять при безналичном расчете, в том числе через СБП, между организациями и ИП если нет их непосредственного взаимодействия.

Эти разъяснения Минфин обещает направить в ФНС для сведения и использования в работе.

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