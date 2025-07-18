Для уплаты утильсбора на авто из ЕАЭС нужно подготовить документы и заполнить расчет
Федеральная таможенная служба описала порядок действий при уплате утильсбора на транспортное средство (ТС) из стран ЕАЭС.
Чтобы заплатить утильсбор на авто из ЕАЭС, нужно:
подготовить комплект документов;
заполнить расчет утильсбора по форме.При этом коэфициент применяютна дату подачи расчета;
положить деньги на единый лицевой счет для оплаты, затем подать комплект документов в таможенный орган по месту нахождения (месту жительства). Если было таможенное декларирование ТС, то документы отправляют в соответствующий таможенной орган.
Комплект документов в таможенный орган нужно подать до принятия решения о выпуске, не позднее пятого рабочего дня со дня фактического пересечения ТС государственной границы РФ (при ввозе из ЕАЭС), и не позднее постановки ТС на государственный учет.
После подачи расчета и документов должностное лицо таможенного органа проверит, правильно ли начислен утильсбор и сформирует таможенный приходный ордер (ТПО), либо возвращает плательщику комплект документов с указанием причины отказа.
Затем информация об уплате утилизационного сбора автоматически направляется в АО «Электронный паспорт».
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