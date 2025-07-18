Для уплаты утильсбора на авто из ЕАЭС нужно подготовить документы и заполнить расчет

ФТС разъяснила, как уплатить утильсбор на транспортное средство из стран ЕАЭС.

Федеральная таможенная служба описала порядок действий при уплате утильсбора на транспортное средство (ТС) из стран ЕАЭС.

Чтобы заплатить утильсбор на авто из ЕАЭС, нужно:

подготовить комплект документов;

заполнить расчет утильсбора по форме.При этом коэфициент применяютна дату подачи расчета;

положить деньги на единый лицевой счет для оплаты, затем подать комплект документов в таможенный орган по месту нахождения (месту жительства). Если было таможенное декларирование ТС, то документы отправляют в соответствующий таможенной орган.

Комплект документов в таможенный орган нужно подать до принятия решения о выпуске, не позднее пятого рабочего дня со дня фактического пересечения ТС государственной границы РФ (при ввозе из ЕАЭС), и не позднее постановки ТС на государственный учет.

После подачи расчета и документов должностное лицо таможенного органа проверит, правильно ли начислен утильсбор и сформирует таможенный приходный ордер (ТПО), либо возвращает плательщику комплект документов с указанием причины отказа.

Затем информация об уплате утилизационного сбора автоматически направляется в АО «Электронный паспорт».