Сбер: Центробанк снизит ключевую ставку до 18% уже 25 июля 2025 года

В июне 2025 года годовая инфляция начала соответствовать целевому значению в 4%. Это может стать аргументом для снижения ключевой ставки.

Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин считает, что Центробанк в ближайшее время снизит ключевую ставку с 21% до 18% годовых. Заседание совета директоров ЦБ запланировано на 25 июля 2025 года.

Основным аргументом для того, чтобы смягчить денежно-кредитную политику, может стать снижение роста цен в июне 2025 года. Этот показатель в перерасчете на год впервые за долгое время начал соответствовать цели по инфляции в 4%.

«На этом фоне нельзя полностью исключать и более значительного снижения ставки — например, на 300 базисных пунктов», — сказал Игорь Рапохин.

Недавно мы писали, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также уверен, что ЦБ снизит ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых.