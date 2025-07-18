🕕 Время сверхурочной работы нельзя зачесть в счет времени, когда работники отпрашивались по своим делам
Минтруду задали вопрос – можно ли зачесть время сверхурочной работы в счет того времени, когда работники отпрашивались по личным делам.
«Работодатель не вправе зачесть время сверхурочной работы в счет того времени, когда работники отпрашивались по личным обстоятельствам и не работали», — отвечает Минтруд в письме от 27.06.2025 № 14-6/В-804.
Сверхурочная работа – это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ч. 1 ст. 99 ТК.
Привлечь работника к сверхурочной работе можно по его письменному согласию. Продолжительность такой работы не может превышать для каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Оплата сверхурочной работы регулируется ст. 152 ТК.
При этом работодатель должен точно учитывать время, фактически отработанное каждым работником, в том числе время сверхурочной работы, уточняет Минтруд.
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