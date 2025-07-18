IT-отрасль в 2025 году растет в два раза быстрее других отраслей

Растет число занятых в сфере и их зарплаты.

В IT за I квартал 2025 года объем реализации товаров и услуг вырос почти на 15%, сообщает Минцифры. Рост в целом по экономике составил 6,4%.

Так, по итогам первого квартала IT-компании продали собственных продуктов и услуг на 910,5 млрд рублей. Разработка ПО при этом выросла на 30%.

Число занятых в отрасли выросло на 134 тыс. человек и превысило 1,08 млн. Средняя зарплата при этом увеличилась на 11%: почти до 200 тыс. рублей.

Инвестиции в основной капитал IT-предприятий составили почти 120 млрд рублей. Половину этого объема получили компании по обработке данных, а еще более 40% — разработчики ПО.