Горелкин: WhatsApp может уйти из России из-за новых требований

Мессенджер WhatsApp может попасть под новые ограничения и перестать работать в РФ, однако Telegram продолжит работать, если будет соблюдать законы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что мессенджеру WhatsApp (принадлежит Meta1, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) пора готовиться к уходу с российского рынка.

«С очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который Правительство РФ разрабатывает по поручению президента», — написал Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что WhatsApp каждый день используют 68% россиян. На втором месте — мессенджер Telegram.

Что касается Telegram, то Горелкин считает, что он не попадет под ограничения, даже несмотря на то, что его юрисдикция не до конца ясна. В реестре Роскомнадзора указаны Британские Виргинские острова, однако главный офис компании находится в дружественных ОАЭ.

17 июля 2025 года президент Владимир Путин поручил подумать о дополнительных ограничениях на использование программ из недружественных стран.

Недавно мы писали, что грядут ограничения на зарубежные мессенджеры и ПО из недружественных стран.