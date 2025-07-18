Угольщики получат отсрочку по налогам и страховым взносам
Угольным предприятиям предлагается дать отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых до 30 ноября 2025 года. Такую же отсрочку предоставят на уплату отдельных страховых взносов.
Такое предложение разработал и направил на утверждение Правительству Минфин.
Также до конца ноября угольщики получат отсрочку по погашению отрицательного сальдо ЕНС по состоянию на 1 июня 2025 г. Все отсрочки дадут без начисления процентов на сумму долга.
После вступления решения в силу Минэнерго в течение 10 дней сформирует и направить в налоговую список компаний, соответствующих критериям и которым нужна отсрочка.
Минфин предварительно оценивает объем финансовой поддержки в виде отсрочек по уплате налогов и страховых взносов в 63 млрд рублей. Но конкретных суммах преждевременно до утверждения перечня компаний, отметили в ведомстве.
Решение разработано по поручению Президента и премьер-министра, добавил Минфин.
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