Обязательные реестры по НДС нужно отправлять в электронном виде

Без представления обязательных реестров не получится подтвердить нулевую ставку НДС.

Налогоплательщики, которые отражают в 4 разделе НДС-декларации реализацию, должны отправлять обязательные реестры, напоминает УФНС.

Согласно ст. 165 НК, представлять их нужно в электронном виде. Их формы, формат, порядок заполнения и представления утверждены Приказом ФНС от 26.12.2023 №ЕД-7-15/1003@ — для подп. 1,2,4 – 6 п.1, п. 2 и 2.1 ст. 165 НК.

Для реестра, предусмотренного подп. 7 п. 1 ст.165 НК, форма, формат, порядок заполнения и представления утвержден Приказом ФНС от 15.11.2024 №ЕД-7-15/1034@.

Если не отправить обязательные реестры – ставку 0% НДС не подтвердят.

Нулевую ставку НДС можно подтвердить через сервис «Офис экспортера», где можно формировать обязательные реестры, добавляет УФНС.