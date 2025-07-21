С передачи имущества в личный фонд на УСН не нужно платить налоги

Взносы учредителей в личный фонд считаются целевыми поступлениями, которые освобождены от налогообложения.

Личный фонд на упрощенке может не учитывать в налоговой базе имущество, переданное от участников или членов такого фонда, поясняет Минфин в письме от 28.04.2025 № 03-03-07/42791.

Ведомство ссылается на подп. 1 п. 2 ст. 251, согласно которому к целевым поступлениям на содержание личных фондов и НКО относят, в частности, взносы учредителей (участников, членов) и пожертвования. Целевые взносы освобождены от обложения налогом на прибыль организаций.

Если же личный фонд применяет УСН, то, согласно п. 1.1 ст. 346.15 НК, он тоже не учитывает в доходах такие взносы.

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