Депутаты предлагают сделать бесплатными парковки вокруг больниц, стадионов, музеев

В Госдуму внесут законопроект о праве бесплатно парковаться рядом с любыми объектами социальной инфраструктуры.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект о праве людей бесплатно пользоваться платными парковками рядом с любыми объектами социальной инфраструктуры.

Также документ определит категорию «объекты социальной инфраструктуры». Таковыми будут считаться объекты и организации, удовлетворяющие социальные потребности населения: образовательные учреждения, медицинские учреждения, объекты специализированного жилищного фонда, культурные учреждения и мероприятия, спортивные учреждения, объекты религиозного назначения, объекты культурного наследия и другие.

«Предлагаю предоставить гражданам возможность бесплатно пользоваться платными парковками на расстоянии 100 метров вокруг объектов социальной инфраструктуры», — заявил Миронов.

Он уточнил, что такое право дадут только тем, кто специально приехал в образовательные, медицинские, спортивные учреждения или в музеи, концертные залы, объекты религиозного назначения. Сейчас в крупных городах приходится платить за парковку даже в самых популярных и востребованных местах.

«Приезжают, например, в больницу или поликлинику, и может так оказаться, что оставить на стоянке свой автомобиль можно будет только за деньги. И точно также рядом со школами, вузами или спорткомплексами. Такое впечатление, что парковочные пространства изначально организовывалось таким образом, чтобы с людей можно было содрать побольше денег и "заработать" на автомобилистах буквально из воздуха», – отметил депутат.

Предполагается, что минимум, который не нужно будет оплачивать, составит 30 минут.