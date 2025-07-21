Выплаты инвесторам могут упасть на 22-24% в 2025 году

На фоне высокой ключевой ставки, санкций и нестабильного курса рубля крупные компании теряют прибыль. Поэтому эмитенты все чаще стали отказываться от выплат инвесторам.

В 2025 году компании могут выплатить на 22-24% меньше дивидендов, чем в 2024 году. Бизнес стал чаще отказываться от перечислений инвесторам из-за сокращения прибыли и общих трудностей в экономике.

К концу 2025 года общий размер выплат от крупнейших компаний составят 2,95 трлн рублей, что меньше прошлогоднего результата на 850 млрд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на старшего аналитика финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Александра Угрюмова.

«По итогам дивидендного сезона первого полугодия 2025-го суммарный объем выплат от российских компаний уже снизился примерно на 500–700 млрд рублей», — сказал аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

Бизнес пересматривает дивидендную политику из-за недостатка прибыли, когда все средства уходят на внутренние нужды компании. Росстат подсчитал, что в 2024 году совокупная прибыль предприятий стала меньше на 7% по сравнению с 2023 годом. Из причин — рост расходов на фоне высоких ставок по кредитам.

Кроме того, на выплату дивидендов влияет и курс рубля. В 2024 году некоторые компании пострадали от нестабильного рубля, а в этом году — от его укрепления. Например, часть прибыли теряют нефтяники и химические компании.

Так, в 2024 году отказались выплачивать дивиденды «Норникель», «Алроса», «Северсталь», ММК, НЛМК, а также «Газпром», «Русагро», ПИКа, «Самолет», «Русал», «Юнипро» и «ФСК-Россети».

Однако выплаты сильнее всего выросли у банков и потребительских компаний. Например, Сбер утвердил рекордные дивиденды — 787 млрд рублей, X5 Group направила 158 млрд.