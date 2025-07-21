🤖 Григоренко: инструменты ИИ нужно масштабировать на всю страну

Вице-премьер считает, что нужно активнее внедрять искусственный интеллект во всех отраслях.

Искусственный интеллект нужно активнее внедрять по всей стране, считает вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Мы очень много о нем говорим, уже, на наш взгляд, пора переходить к более активному внедрению, причем во всех отраслях», — заявил Григоренко.

По его словам, разработки регионов в сфере искусственного интеллекта нужно масштабировать на всю страну.

«Искусственный интеллект на сегодняшний день является инструментом, который убирает все лишнее, всю рутину, которую может заменить автоматизация. То, что мы сегодня увидели, люди, исходя из своего опыта, видят то лишнее, что можно убрать с помощью ИИ, а наша задача на федеральном уровне уже реализованные в субъектах РФ идет подхватывать и масштабировать их на всю страну», — добавил вице-премьер.

Об этом он заявил в процессе визита в Новосибирский госуниверситет и технопарк новосибирского Академгородка.