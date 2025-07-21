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Информационные технологии

🤖 Григоренко: инструменты ИИ нужно масштабировать на всю страну

Вице-премьер считает, что нужно активнее внедрять искусственный интеллект во всех отраслях.

Искусственный интеллект нужно активнее внедрять по всей стране, считает вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Мы очень много о нем говорим, уже, на наш взгляд, пора переходить к более активному внедрению, причем во всех отраслях», — заявил Григоренко.

По его словам, разработки регионов в сфере искусственного интеллекта нужно масштабировать на всю страну.

«Искусственный интеллект на сегодняшний день является инструментом, который убирает все лишнее, всю рутину, которую может заменить автоматизация. То, что мы сегодня увидели, люди, исходя из своего опыта, видят то лишнее, что можно убрать с помощью ИИ, а наша задача на федеральном уровне уже реализованные в субъектах РФ идет подхватывать и масштабировать их на всю страну», — добавил вице-премьер.

Об этом он заявил в процессе визита в Новосибирский госуниверситет и технопарк новосибирского Академгородка. 

Автор

Михаил Жуховицкий

Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС

В мире обнала произошло поистине драматическое событие. Центральный аппарат ФНС запретил выводить техничкам и ИП деньги с ЕНС (единый налоговый счет), если положительное сальдо на ЕНС образовалось за счет поступления с третьего лица.

Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС
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Комментарии

4
  • Vi P

    Блин, неужели асфальтоукладчик сделали автоматический?! Ура, прогрессу!

    Как посмотрю на этих пацанов, которые в плюс 40 с гаком, да с этим асфальтом. Опять же на стройках работает МИ (мигрантский интеллект) - видимо смогут заменить на ИИ. Здорово, наконец-то польза от будет!

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      ну люди не только на асфальтоукладчике трудятся! Ему этот асфальт и загрузить ещё нужно! И подкинуть, и разравнять.... проконтролировать процесс, что-то подрегулировать.... потом ещё каток укатывает....

      Даже если ОДНОГО высвободили.....

    • Vi P

      @Arhimed0, одного бухгалтера высвободят, даже на сомневаюсь. Передадут полномочия по учету на оператора 1С или аналитика данных 1С. Зато какая польза от ИИ для капиталлистического хозяйства)

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      @Vi P, вместо одного буха будут работать оператор, программист и аналитк

      ато какая польза от ИИ для народного хозяйства)

      Ага... производительность повышается ах.... ах какими темпами! И цихровизация.... прямо так прёть и прёть....

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