🤖 Григоренко: инструменты ИИ нужно масштабировать на всю страну
Искусственный интеллект нужно активнее внедрять по всей стране, считает вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Мы очень много о нем говорим, уже, на наш взгляд, пора переходить к более активному внедрению, причем во всех отраслях», — заявил Григоренко.
По его словам, разработки регионов в сфере искусственного интеллекта нужно масштабировать на всю страну.
«Искусственный интеллект на сегодняшний день является инструментом, который убирает все лишнее, всю рутину, которую может заменить автоматизация. То, что мы сегодня увидели, люди, исходя из своего опыта, видят то лишнее, что можно убрать с помощью ИИ, а наша задача на федеральном уровне уже реализованные в субъектах РФ идет подхватывать и масштабировать их на всю страну», — добавил вице-премьер.
Об этом он заявил в процессе визита в Новосибирский госуниверситет и технопарк новосибирского Академгородка.
Комментарии4
Блин, неужели асфальтоукладчик сделали автоматический?! Ура, прогрессу!
Как посмотрю на этих пацанов, которые в плюс 40 с гаком, да с этим асфальтом. Опять же на стройках работает МИ (мигрантский интеллект) - видимо смогут заменить на ИИ. Здорово, наконец-то польза от будет!
ну люди не только на асфальтоукладчике трудятся! Ему этот асфальт и загрузить ещё нужно! И подкинуть, и разравнять.... проконтролировать процесс, что-то подрегулировать.... потом ещё каток укатывает....
Даже если ОДНОГО высвободили.....
@Arhimed0, одного бухгалтера высвободят, даже на сомневаюсь. Передадут полномочия по учету на оператора 1С или аналитика данных 1С. Зато какая польза от ИИ для капиталлистического хозяйства)
@Vi P, вместо одного буха будут работать оператор, программист и аналитк
Ага... производительность повышается ах.... ах какими темпами! И цихровизация.... прямо так прёть и прёть....