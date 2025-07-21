За няню и домработницу надо платить взносы по полному тарифу
Если один человек пользуется услугами другого человека, то вознаграждение по договору между ними облагается страховыми взносами.
Для физлиц, которые производят выплаты другим физлицам, действуют такие тарифы взносов:
30% – с выплат до предельной базы (до 2 759 000 руб.);
15,1% – с выплат свыше предельной базы.
При этом пониженный тариф взносов 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ, который применяется в малом бизнесе, для простого физлица недоступен. Ведь обычное физлицо (не ИП) не входит в реестр МСП.
Об этом предупреждает Минфин в письме от 07.04.2025 № 03-15-05/34128.
Таким образом, если вы нанимаете няню для своего ребенка, садовника или домработницу, то с выплат этим людям надо платить взносы по полному тарифу.
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