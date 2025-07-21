💪 Справку для вычета за фитнес не дадут, пока оплаченные услуги не будут оказаны

Если вы купили абонемент в фитнес-центр – это предоплата услуг. Справку для получения социального налогового вычета на такие расходы сразу не дадут.

Минфин в письме от 04.04.2025 № 03-04-05/33633 утверждает, что справки выдаются за год, в котором были оплачены физкультурно-оздоровительные услуги, после их фактического оказания.

Это правило работает и при частичном оказании услуг (в соответствующей части расходов).

Дело в том, что налоговые вычеты предоставляются в суммах, уплаченных налогоплательщиками за оказанные услуги.

Форма справки для вычета за фитнес утверждена приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/756@.

Пример Судя по данным разъяснениям, ситуация со справками такая: В июле 2025 годы вы оплатили годовую карту фитнес-клуба за 60 тыс. рублей (с 01.07.2025 по 30.06.2026). По окончании 2025 года вы можете получить справку за 2025 год в сумме 30 000 руб. (эти услуги будут оказаны на момент выдачи справки). Потом после 30.06.2026 можно будет получить корректирующую справку на 60 000 руб. Она тоже будет за 2025 год. Таким образом, получить вычет на всю оплаченную в 2025 году сумму можно будет только в июле 2026 года.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письмах от 30.04.2025 № 03-04-05/43780, от 20.03.2025 № 03-04-07/28167.