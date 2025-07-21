До исключения из ЕГРЮЛ юрлицо продолжает сдавать отчетность

Отправить последнюю отчетность при ликвидации в упрощенном порядке нужно за день до исключения из ЕГРЮЛ.

Налоговики разъяснили порядок представления отчетности при ликвидации ООО в упрощенном порядке.

Порядок исключения юрлица – субъекта МСП из ЕГРЮЛ по решению учредителей установлен статьей 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Решение налоговой о закрытии компании публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации». Затем в течение 3 месяцев заинтересованные лица могут присылать возражения.

«До истечения указанного срока юридическое лицо обязано продолжать представление отчетности, предусмотренной законодательством о налогах и сборах» — отметили налоговики в чате ФНС.

Представить отчетность последнюю отчетность нужно будет не позднее, чем за один рабочий день до дня исключения ООО из ЕГРЮЛ. То есть, если компания закрывается в сентябре 2025 – нужно сдать расчеты по страховым взносам за полугодие с кодом 31 и в сентябре с кодом 53.

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