Госдума пересмотрит размер долга для отказа в выезде за границу

Депутаты собираются в три раза повысить долговой порог, при появлении которого могут отказать в выезде из РФ. Планку пересмотрят с 30 до 90 тыс. рублей.

21 июля 2025 года депутаты Госдумы внесли законопроект, по которому с 30 до 90 тыс. рублей вырастет долговой порог для ограничения в выезде за границу.

«Предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 до 90 тыс. рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга — с 10 до 30 тыс. рублей», — сказано в пояснительной записке.

Это коснется россиян, у которых есть долги по уплате штрафов, ЖКУ, по налогам, кредитам и займам. Важно, что для должников по уплате алиментов, по возмещению вреда здоровья, морального или имущественного ущерба минимальная сумма останется в размере 10 тыс. рублей.

Авторы законопроекта считают, что действующие размеры задолженностей нужно пересмотреть с учетом инфляции. В последний раз их устанавливали в 2017 году. За это время минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос с 7,5 тыс. рублей до 22 400 рублей.