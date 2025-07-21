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Социальный вычет

🎓 Справку для соцвычета на обучение выдают за тот год, когда прошла оплата

Для получения социального налогового вычета по расходам на обучение (свое или ребенка) нужна справка установленной формы.

Она утверждена приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@.

Образовательная организация должна выдать такую справку за тот год, в котором были оплачены услуги. Это касается и случаев, если человек просит справку в середине текущего года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.05.2025 03-04-05/48203.

Таким образом, Минфин не ставит факт выдачи справки в зависимость от даты фактического оказания услуги.

При этом для расходов на фитнес у Минфина другое мнение. Ведомство утверждает, что пока услуги не будут реально оказаны, справку выдавать нельзя. Ее надо выдать после оказания услуг, но за тот год, в котором прошла оплата.

Автор

Михаил Жуховицкий

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