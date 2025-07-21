Минтруд может установить МРОТ больше 27 тысяч рублей в 2026 году
Минимальный размер оплаты труды хотят увеличить на 20,7%.
В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 20,7%, до 27 093 рублей.
Такой законопроект опубликовал Минтруд на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас документ доступен для общественного обсуждения. Законопроект позволит повысит заплату 4,6 млн человек.
МРОТ не должен быть меньше 48% медианной зарплаты за 2024 год. По данным Росстата, медианная зарплата в 2024 году — 56 443 рубля.
В 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц.
Комментарии1
если дело будет продвигаться такими темпами, то буквально через пару-тройку лет, все ЛЮДИ окажутся с зарплатой МРОТ !