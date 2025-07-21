Минтруд может установить МРОТ больше 27 тысяч рублей в 2026 году

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 20,7%, до 27 093 рублей.

Такой законопроект опубликовал Минтруд на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас документ доступен для общественного обсуждения. Законопроект позволит повысит заплату 4,6 млн человек.

МРОТ не должен быть меньше 48% медианной зарплаты за 2024 год. По данным Росстата, медианная зарплата в 2024 году — 56 443 рубля.

В 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 рублей в месяц.