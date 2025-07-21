Аксаков: от НДФЛ нужно освободить долгосрочные инвестиции в ценные бумаги

Чтобы после снижения ставок по вкладам деньги перетекали в инвестиции, Анатолий Аксаков предлагает дать частным инвесторам больше налоговых льгот. Например, освободить их от НДФЛ.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нужно установить льготное налогообложение для инвесторов, которые на долгий срок вкладывают деньги в ценные бумаги.

В частности, он предложил освободить инвесторов от НДФЛ. Так россияне будут понимать, что они смогут получать больше преимуществ от долгосрочных вложений. Компании смогут привлечь больше финансирования после снижения ставок по вкладам и оттока денег с депозитов.

«Если вкладываешься в ценные бумаги на три года и больше, то соответственно, может быть, освобождать от подоходного налога», — сказал Анатолий Аксаков.

Также он добавил, что после того, как ставки по вкладам перестанут быть высокими, важно стимулировать россиян инвестировать на рынке ценных бумаг. Благодаря инвесторам предприятия смогут реализовывать больше проектов.