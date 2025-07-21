У предпенсионеров есть некоторые льготы, положенные пенсионерам

За пять лет до пенсии россияне получают право на льготы по имущественным налогам.

Предпенсионеры имеют право на льготы по налогу на имущество физлиц и земельному налогу, напоминает региональное УФНС.

Льготы такие же, что и для пенсионеров:

по налогу на имущество – льгота на один объект каждого типа : одну квартиру, один дом, один гараж или машиноместо, одно хозяйственное сооружение площадью до 50 кв. м и расположенное на земельном участке. То есть если у человека есть две квартиры, дом и два гаража – льготу можно применять к одной квартире, дому и одному гаражу;

по земельному налогу – льгота на участки площадью до 6 соток. Если площадь больше, то льгота действует только на эту площадь. То есть, если у пердпенсионера есть участок площадью 10 соток, налог нужно платить с 4 соток.

О праве на льготу налоговики узнают автоматически от СФР. Если льготу не учли – можно подать заявление о таком праве лично в налоговую или через ЛК на сайте ФНС.

Если у предпенсионера есть несколько объектов имущества, он может сообщить в налоговую, к какому применять льготу до 31 декабря. Без такого уведомления налоговики применят льготу к объекту, по которому начислен самый большой налог.

Напомним: предпенсионеры – это люди, у которых до достижения пенсионного возраста осталось не более пяти лет.