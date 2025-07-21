С 1 августа 2025 года в Сахалинской области вводится АУСН
С 1 августа 2025 года на территории Сахалинской области законом от 24.06.2025 № 58-ЗО вводится специальный налоговый режим АУСН. Об этом сообщило региональное УФНС. Режим будет действует до 31 декабря 2027 года.
На АУСН бизнес освобожден от отправки отчетности, а налоги считаются автоматически.
Перейти на спецрежим могут ИП и компании, которые относятся к МСП, доход которых не превышает 60 млн рублей, а число работников – не больше 5 человек. Остаточная стоимость основных средств не может превышать 150 млн рублей.
Налоговые ставки такие:
8 % — при объекте «доходы»;
20% — при объекте «доходы минус расходы».
Уведомление о переходе на АУСН с 1 августа можно подать через ЛК налогоплательщика не позднее 31 июля 2025 года, уточняет УФНС.
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