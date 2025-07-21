Матери-героини будут получать повышенные выплаты — 72 тысячи рублей в месяц

147 женщин смогут каждый месяц получать те же льготы, что и Герои Труда.

Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов рассказал, что правительственный законопроект позволит увеличить до 72 тыс. рублей размер ежемесячных выплат женщинам, у которых есть звание «Мать-героиня».

На это смогут рассчитывать 147 человек.

«147 человек уже на текущий момент имеют звание. В дальнейшем ожидаем увеличение [числа] женщин, которые будут удостаиваться такого звания, по прогнозам, в среднем 40 человек в год», — сказал Андрей Пудов.

Согласно законопроекту, женщины, у которых есть звание «Мать-героиня», получат льготы по оказанию медицинской помощи без очереди, их освободят от оплаты жилья и коммунальных услуг, а также смогут бесплатно получить профессиональное образование или пройти переобучение.

Однако они смогут отказаться от этих льгот и выбрать выплату в размере 72 тыс. рублей в месяц.

Недавно мы писали, что женщины со званием «Мать-героиня» будут получать те же льготы, что и Герои Труда.