💰Эксперт объяснил, почему раздельный учет платежей убивает клиентский сервис и аналитику

Покупатели редко следуют линейному пути покупки. Они могут что-то купить в социальной сети, в офлайн-магазине или на сайте. Если бизнес ведет раздельный учет онлайн- и офлайн-платежей, связать эти точки касания в единый профиль клиента становится почти невозможно.

Раздельный учет создает барьеры для клиентского сервиса и аналитики. Зачастую клиент пользуется разными каналами на пути к покупке: он может увидеть акцию в Telegram, посетить в шоурум, чтобы протестировать продукт, а после купить его через мобильное приложение. Об этом «Клерку» рассказал директор продуктов финтех-компании Paygine Роман Тихонов.

Единый профиль позволяет бизнесу отслеживать весь путь клиента: от первого контакта (например, клика по рекламе) до повторных покупок. Это дает возможность персонализировать предложения.

Омниканальные решения — то, что обеспечивает бесшовное взаимодействие с брендом или компанией — оптимизируют маркетинг. Например, зная, что клиент пришел через Telegram, бизнес может усилить рекламу в этом канале. В свою очередь, повышение лояльности происходит за счет того, что единый профиль помогает учитывать предпочтения клиента, что снижает риск его ухода к конкурентам.

Российские финтех-сервисы помогают ритейлерам объединять данные из всех каналов. Эти сервисы интегрируются с POS-системами в офлайн-магазинах, онлайн-кассами и платформами для e-commerce. Они собирают информацию о транзакциях, поведении клиентов и их предпочтениях в единую базу.

Сейчас ритейл движется к полной интеграции каналов продаж. По прогнозам аналитиков, к 2027 году 80% крупных ритейлеров перейдут на омниканальные платформы, что позволит сократить издержки на аналитику и повысить конверсию.