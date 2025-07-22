С 1 августа 2025 Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДО

СФР будет принимать ЕФС-1 только через Единую цифровую платформу.

С 1 августа 2025 года отчетность ЕФС-1 нельзя будет передать по системе электронного документооборота, сообщает СФР.

Сдать отчетность можно будет только через Единую Цифровую Платформу (ЕЦП).

Подключиться к сервису можно на сайте Соцфонда в разделе Технологическая информация для операторов ЕЦП СФР.

После перехода на ЕЦП при подписании УКЭП физлица обязательно понадобится машиночитаемая доверенность, напоминает ведомство.