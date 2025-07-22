С 1 августа 2025 Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДО
СФР будет принимать ЕФС-1 только через Единую цифровую платформу.
С 1 августа 2025 года отчетность ЕФС-1 нельзя будет передать по системе электронного документооборота, сообщает СФР.
Сдать отчетность можно будет только через Единую Цифровую Платформу (ЕЦП).
Подключиться к сервису можно на сайте Соцфонда в разделе Технологическая информация для операторов ЕЦП СФР.
После перехода на ЕЦП при подписании УКЭП физлица обязательно понадобится машиночитаемая доверенность, напоминает ведомство.
Комментарии12
когда новости без мата уже читать можно будет?
Что за ****ство...
а официально про это где-нибудь написано? Или это для тех кто Телегой пользуется?
https://sfr.gov.ru/employers/general_information/eflow/