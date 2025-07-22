Освобождение от НДС на УСН действует и для экспортных операций

Компания на УСН с доходом меньше 60 млн рублей освобождается и от нулевого НДС при экспорте.

Минфин объяснил, как применяется освобождение от НДС, если компания на УСН с доходом до 60 млн продает товары на экспорт.

В письме от 09.06.2025 № 03-07-08/57411 министерство напомнило, что ИП и юрлица на упрощенке имеют право на освобождение от НДС, если их годовой доход меньше 60 млн рублей.

Поэтому если такая компания применяет освобождение от НДС, то операции такой организации с 1 января 2025 года не подлежат обложению НДС.

Такое освобождение действует и к нулевому НДС, который применяют при экспорте товаров, уточняет Минфин.

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