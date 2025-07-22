Сенатор хочет запретить рекламу ставок на спорт

Популяризацию ставок на спорт предлагается ограничить по аналогии с ограничениями на рекламу алкоголя и курения.

Сенатор Айрат Гибатдинов предлагает запретить популяризацию ставок на спорт через рекламу. Соответствующее обращение он направил в ФАС.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность запрета использования в рекламе пари или размещения ставок на результат в букмекерских конторах материалов, сцен или фраз, побуждающих граждан принять участие в данном виде азартных игр, в том числе создающих положительный образ данных действий», — говорится в документе.

Также Гибатдинов предлагает установить ограничения для рекламы пари и ставок по аналогии с существующими ограничениями рекламы алкоголя и табака. Он считает, что это поможет предотвратить формирование у россиян «игровой зависимости и ложного мнения о выигрыше при размещении ставок в букмекерских конторах».

«Оборот легального букмекерского рынка России по итогам 2024 года увеличился в годовом выражении и достиг 4,7 трлн рублей, а совокупная чистая прибыль букмекеров приблизительно равна 92,72 млрд рублей», — добавил сенатор.

Он напомнил, что призывы «попробуй удачу», «сделай ставку и выигрывай» подталкивают к вовлечению людей в зависимость. При этом в рекламе не говорится о возможном вреде.