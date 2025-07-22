С доходов постпредства иностранной организации в РФ удерживают налог на прибыль

Доходы от интеллектуальных прав и от оказания услуг взаимозависимому лицу на территории РФ считаются доходами от российских источников.

Минфин уточнил порядок уплаты налога на прибыль иностранной компанией, которая работает через постоянное представительство, при получении доходов от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности.

Порядок налогообложения доходов иностранной организации от предпринимательской деятельности в РA установлен ст. 309 и ст. 310 НК, напоминает ведомство в письме от 07.04.2025 № 03-08-05/34074.

Иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, признается налогоплательщиком налога на прибыль организаций. Налог с ее доходов удерживают и платят российские компании или ИП или постпредства иностранных компаний, работающих в России, при каждой выплате доходов, перечисленных в п. 1 ст. 309 НК.

Доходы от прав на объекты интеллектуальной собственности считаются доходами от источников в РФ: подп. 4 п. 1 ст. 309 НК. Налог с таких доходов удерживает источник выплаты дохода.

Доходы, полученные иностранной организацией от выполнения работ и оказания услуг в России взаимозависимому лицу тоже относятся к доходам иностранной организации от источников в РФ, уточняет Минфин.

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