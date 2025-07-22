С доходов постпредства иностранной организации в РФ удерживают налог на прибыль
Минфин уточнил порядок уплаты налога на прибыль иностранной компанией, которая работает через постоянное представительство, при получении доходов от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности.
Порядок налогообложения доходов иностранной организации от предпринимательской деятельности в РA установлен ст. 309 и ст. 310 НК, напоминает ведомство в письме от 07.04.2025 № 03-08-05/34074.
Иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, признается налогоплательщиком налога на прибыль организаций. Налог с ее доходов удерживают и платят российские компании или ИП или постпредства иностранных компаний, работающих в России, при каждой выплате доходов, перечисленных в п. 1 ст. 309 НК.
Доходы от прав на объекты интеллектуальной собственности считаются доходами от источников в РФ: подп. 4 п. 1 ст. 309 НК. Налог с таких доходов удерживает источник выплаты дохода.
Доходы, полученные иностранной организацией от выполнения работ и оказания услуг в России взаимозависимому лицу тоже относятся к доходам иностранной организации от источников в РФ, уточняет Минфин.
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