IT-компании перечислили в бюджет 2,2 рубля за каждый рубль господдержки

На сферу IT пришлось больше 4% всех налоговых поступлений в 2024 году.

В 2024 году налоги IT-компаний составили 4,1% от всех поступлений в бюджет, за исключением НДПИ и акцизов.

В результате каждый рубль господдержки в сектор IT обеспечил 2,2 рубля поступлений в бюджет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко.

По данным ФНС, в 2024 году в бюджетную систему поступило больше 56 трлн рублей налогов. Это на 9,5 трлн рублей больше, чем в 2023 году.

На НДПИ пришлось 12,6 трлн рублей, это на 27,9% или на 2,8 трлн рублей больше, чем в 2023 году. Доходы выросли за счет увеличения цены на нефть и укрепления курса рубля.