С 1 октября 2025 года самозанятые и МСП смогут уходить на кредитные каникулы

Предприниматели и самозанятые смогут оформить кредитные каникулы на срок до шести месяцев каждые пять лет. Они будут действовать на займы, которые были взяты с 1 марта 2024 года.

22 июля 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, по которому на кредитные каникулы смогут уходить самозанятые и представители малого и среднего бизнеса.

Получить отсрочку по выплате кредита будет можно раз в пять лет на срок до шести месяцев. Это действует по каждому из кредитов, если их у предпринимателя несколько. Правительство отдельно определит максимальную сумму кредита, при которой заемщик сможет получить послабления. Пока что в законе установлены следующие параметры:

для микропредприятий — 60 млн рублей;

для малых предприятий — 400 млн рублей;

для средних — 1 млрд рублей;

для самозанятых — 10 млн рублей.

Важно, что по договорам с микропредприятиями, малыми компаниями и с самозанятыми проценты будут включать в тело кредита каждый месяц. Если на каникулы уходит средний бизнес, то проценты нужно платить ежемесячно, а неуплаченные в течение семи дней суммы пойдут в состав основного долга.

Льготу предоставят без предъявления к заемщику особых требований по снижению выручки или работе в определенных отраслях экономики.

Кредитные каникулы не смогут получить компании, в которых доля участия крупных предприятий больше 25%. А также те, кто уже пользуется другими мерами поддержки в кредитовании.

Закон начнет действовать с 1 октября 2025 года, но кредитные каникулы можно оформить по договорам займа, заключенным с 1 марта 2024 года.