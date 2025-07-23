МСП получили более 180 млн рублей по программам льготного лизинга в первой половине 2025 года

За первое полугодие 2025 года по программе льготного лизинга оборудования для малого и среднего оборудования выделено более 180 млн рублей, сообщили в Минэкономразвития.

«В первом полугодии 2025 года программой льготного лизинга воспользовались 16 компаний, сумма поддержки составила 181 млн рублей. Средний чек сделки — 11,3 млн рублей. Географически основная активность сосредоточена в Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Москве, Челябинской области, Республике Башкортостан», — рассказала замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

Наиболее востребован льготный лизинг в отраслях машиностроения и металлообработки: представители этих сфер составили 58% всех получателей. 17% получателей – предприятия химической промышленности, еще 14% — пищевой промышленности.

Что приобрели по программе льготного лизинга:

металлообрабатывающее оборудование и станки — 38% от общего числа предметов лизинга;

оборудование для переработки полимеров и химического сырья — 31%;

газопоршневые установки — 14%;

деревообрабатывающее оборудование — 11%.

Для МСП из новых регионов с 2023 года действует отдельная программа льготного лизинга с оператором ГУП ДНР «РЛК». Программу в 2023 и 2024 годах профинансировали из федерального бюджета на 300 млн рублей, лизинг доступен бизнесу из всех четырех новых субъектов.

Основные условия программы: