ЦОК ОК Изменение по зп 16.07 Мобильный
Лизинг

МСП получили более 180 млн рублей по программам льготного лизинга в первой половине 2025 года

Льготным лизингом воспользовались 16 компаний. Для новых регионов действует отдельная программа.

За первое полугодие 2025 года по программе льготного лизинга оборудования для малого и среднего оборудования выделено более 180 млн рублей, сообщили в Минэкономразвития.

«В первом полугодии 2025 года программой льготного лизинга воспользовались 16 компаний, сумма поддержки составила 181 млн рублей. Средний чек сделки — 11,3 млн рублей. Географически основная активность сосредоточена в Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Москве, Челябинской области, Республике Башкортостан», — рассказала замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

Наиболее востребован льготный лизинг в отраслях машиностроения и металлообработки: представители этих сфер составили 58% всех получателей. 17% получателей – предприятия химической промышленности, еще 14% — пищевой промышленности.

Что приобрели по программе льготного лизинга:

  • металлообрабатывающее оборудование и станки — 38% от общего числа предметов лизинга;

  • оборудование для переработки полимеров и химического сырья — 31%;

  • газопоршневые установки — 14%;

  • деревообрабатывающее оборудование — 11%.

Для МСП из новых регионов с 2023 года действует отдельная программа льготного лизинга с оператором ГУП ДНР «РЛК». Программу в 2023 и 2024 годах профинансировали из федерального бюджета на 300 млн рублей, лизинг доступен бизнесу из всех четырех новых субъектов.

Основные условия программы:

  • ставка на долгосрочную аренду для российского оборудования и имущества — 6%;

  • для иностранного оборудования – 8%;

  • размер авансового взноса — 20–50%;

  • срок лизинга — до 5 лет;

  • отрасли, которым доступна программа — производство пищевых продуктов, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и другие.

Автор

Михаил Жуховицкий

Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС

В мире обнала произошло поистине драматическое событие. Центральный аппарат ФНС запретил выводить техничкам и ИП деньги с ЕНС (единый налоговый счет), если положительное сальдо на ЕНС образовалось за счет поступления с третьего лица.

Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС
7

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум