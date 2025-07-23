МСП получили более 180 млн рублей по программам льготного лизинга в первой половине 2025 года
За первое полугодие 2025 года по программе льготного лизинга оборудования для малого и среднего оборудования выделено более 180 млн рублей, сообщили в Минэкономразвития.
«В первом полугодии 2025 года программой льготного лизинга воспользовались 16 компаний, сумма поддержки составила 181 млн рублей. Средний чек сделки — 11,3 млн рублей. Географически основная активность сосредоточена в Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Москве, Челябинской области, Республике Башкортостан», — рассказала замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.
Наиболее востребован льготный лизинг в отраслях машиностроения и металлообработки: представители этих сфер составили 58% всех получателей. 17% получателей – предприятия химической промышленности, еще 14% — пищевой промышленности.
Что приобрели по программе льготного лизинга:
металлообрабатывающее оборудование и станки — 38% от общего числа предметов лизинга;
оборудование для переработки полимеров и химического сырья — 31%;
газопоршневые установки — 14%;
деревообрабатывающее оборудование — 11%.
Для МСП из новых регионов с 2023 года действует отдельная программа льготного лизинга с оператором ГУП ДНР «РЛК». Программу в 2023 и 2024 годах профинансировали из федерального бюджета на 300 млн рублей, лизинг доступен бизнесу из всех четырех новых субъектов.
Основные условия программы:
ставка на долгосрочную аренду для российского оборудования и имущества — 6%;
для иностранного оборудования – 8%;
размер авансового взноса — 20–50%;
срок лизинга — до 5 лет;
отрасли, которым доступна программа — производство пищевых продуктов, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и другие.
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