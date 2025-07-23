Оплаченные билеты в командировку нужно отразить в РСВ

В расчете по страховым взносам отражаются все выплаты в пользу работников, в том числе командировочные расходы.

Минфин напомнил, что в расчете по страховым взносам нужно отразить все выплаты в пользу работников. В том числе оплату компанией командировочных расходов, поясняет ведомство в письме от 15.05.2025 № 03-15-05/47702.

При этом расходы на билеты для командировки не облагаются страховыми взносами: п. 3 ст. 217 НК.

Соответственно, суммы расходов на командировки пишут в строке 040 «Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со ст. 422 НК» подраздела 1 раздела 1 Расчета.

База расчета страховых взносов (строка 050 «База для исчисления страховых взносов» подраздела 1 раздела 1 Расчета) – это разница строк 030 — 040 подраздела 1 раздела 1 Расчета.

В разделе 3 Расчета все выплаты в пользу конкретному сотруднику, включенные в объект обложения страховыми взносами, в том числе суммы в виде оплаты организацией расходов на командировки работника, отражаются в графе 140 «Сумма выплат и иных вознаграждений» подраздела 3.2.1 (Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица) раздела 3 Расчета.

В строке 150 «База для исчисления страховых взносов в пределах предельной величины» подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета отражают базу для исчисления страховых взносов по данному работнику. Это разница суммы выплат и иных вознаграждений, отраженной в графе 140 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета, и суммы расходов на командировку данного работника.

То есть, расходы на командировки отражают в соответствующих строках РСВ независимо от того, как провели эти расходы.

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