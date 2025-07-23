Оплаченные билеты в командировку нужно отразить в РСВ
Минфин напомнил, что в расчете по страховым взносам нужно отразить все выплаты в пользу работников. В том числе оплату компанией командировочных расходов, поясняет ведомство в письме от 15.05.2025 № 03-15-05/47702.
При этом расходы на билеты для командировки не облагаются страховыми взносами: п. 3 ст. 217 НК.
Соответственно, суммы расходов на командировки пишут в строке 040 «Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со ст. 422 НК» подраздела 1 раздела 1 Расчета.
База расчета страховых взносов (строка 050 «База для исчисления страховых взносов» подраздела 1 раздела 1 Расчета) – это разница строк 030 — 040 подраздела 1 раздела 1 Расчета.
В разделе 3 Расчета все выплаты в пользу конкретному сотруднику, включенные в объект обложения страховыми взносами, в том числе суммы в виде оплаты организацией расходов на командировки работника, отражаются в графе 140 «Сумма выплат и иных вознаграждений» подраздела 3.2.1 (Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица) раздела 3 Расчета.
В строке 150 «База для исчисления страховых взносов в пределах предельной величины» подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета отражают базу для исчисления страховых взносов по данному работнику. Это разница суммы выплат и иных вознаграждений, отраженной в графе 140 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета, и суммы расходов на командировку данного работника.
То есть, расходы на командировки отражают в соответствующих строках РСВ независимо от того, как провели эти расходы.
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Комментарии14
А если не отразить?
У нас миллион билетов, гостиниц, суточных. Все в Корп. Зарплата в ЗУП.
Я не отражаю. На налог это не влияет.
На что влияет?
Вам должно быть стыдно.
Ну уж если Королевы не отражают полноценно ВСЕ сведения, то что уж про нас смертных говорить....
не отражаю и не собираюсь.
1С не ставит это автоматом, а вручную точно не буду править
С первого дня не понимаю этого. Почему эти выплаты в пользу сотрудника, если едет на пользу предприятия?
Вообще-то командировочные расходы никогда не относились к доходам, которые должны облагаться взносами, а считались возмещением за неудобство проживания вне дома
Вообще-то это (кроме суточных) выплаты в пользу гостиницы, РЖД и т.п.
@Старый ворчун, по этой логике, если мне оплатили обучение, то эту сумму тоже включаем в отчет?
Потому что это компенсация ему.
и при чём тут польза предприятия? Этак с таким выводом и работает он на пользу предприятия, значит зарплата....
В общем-то смысл понятен. Просто... дануна... лишние потуги... сначала при делании, потом ешё и при самопроверке, а впоне возможно что и спросит кто-нить...
А зарплата - это выплата в пользу хлебо и мясокомбината, и коммунальщиков
Ну надо же за что-то наказать налогоплательщика, вот еще один способ честного отъема денег.