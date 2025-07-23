ИП платит НДФЛ с дохода по вкладу как физлицо

Платить налог с процентов по вкладу предприниматель будет по налоговому уведомлению, а не по 3-НДФЛ.

Налоговики пояснили, как ИП на ОСНО платит НДФЛ с дохода по вкладу.

«Согласно письму Минфина от 26.03.2025 № 03-04-07/29855, ИП платит НДФЛ с дохода от процентов по вкладу на основании налогового уведомления, а не по 3-НДФЛ», — пояснили инспекторы в чате ФНС.

Налог рассчитают на основе информации, которую банки отправят в налоговую в конце года.

При этом ИП может отразить в декларации 3-НДФЛ доход от процентов по вкладам, как обычное физическое лицо, добавили налоговики.