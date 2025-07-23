Рекламу тотального списания долгов в банкротстве запретили: закон-2025

Госдума ввела ограничения для рекламы услуг по банкротству. Нельзя обещать полное списание долгов.

22 июля 2025 Госдума приняла закон об ограничениях для рекламы услуг по банкротству физлиц. Теперь нельзя обещать полное освобождение от долгов и призывать не платить долги.

В закон о рекламе № 38-ФЗ добавили новую статью 28.1: «Реклама услуг, связанных с банкротством граждан». Такая реклама не может:

содержать гарантии или обещания того, что человек будет освобожден от выплаты долгов или обязательных платежей;

призывать не исполнять денежные обязательства или не платить налоги, сборы и другие обязательные платежи;

говорить, что государство создало систему, которая позволяет людям избегать выплаты долгов или обязательных платежей;

упоминать возможность освобождения граждан от выплаты долгов или обязательных платежей.

Также в рекламе услуг по банкротству должно быть предупреждение:

«Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

Предупреждение должно транслироваться:

в радиорекламе – не менее трех секунд;

в телерекламе, при кино- и видеообслуживании — не менее трех секунд и занимать не менее 7% площади кадра;

в остальной рекламе занимать не менее 7% рекламной площади.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.