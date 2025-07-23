Рекламу тотального списания долгов в банкротстве запретили: закон-2025
22 июля 2025 Госдума приняла закон об ограничениях для рекламы услуг по банкротству физлиц. Теперь нельзя обещать полное освобождение от долгов и призывать не платить долги.
В закон о рекламе № 38-ФЗ добавили новую статью 28.1: «Реклама услуг, связанных с банкротством граждан». Такая реклама не может:
содержать гарантии или обещания того, что человек будет освобожден от выплаты долгов или обязательных платежей;
призывать не исполнять денежные обязательства или не платить налоги, сборы и другие обязательные платежи;
говорить, что государство создало систему, которая позволяет людям избегать выплаты долгов или обязательных платежей;
упоминать возможность освобождения граждан от выплаты долгов или обязательных платежей.
Также в рекламе услуг по банкротству должно быть предупреждение:
«Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».
Предупреждение должно транслироваться:
в радиорекламе – не менее трех секунд;
в телерекламе, при кино- и видеообслуживании — не менее трех секунд и занимать не менее 7% площади кадра;
в остальной рекламе занимать не менее 7% рекламной площади.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
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