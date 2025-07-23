Минфин: налоговое законодательство не регулирует вопросы включения недвижимости в список для обложения по кадастровой стоимости

Вопросы по включению объектов недвижимости в перечень объектов, которые облагаются по кадастровой стоимости, решают уполномоченные органы власти.

В письме № 03-05-04-01/51664 от 27.05.2025 Минфин пояснил порядок включения или невключения объектов недвижимости в перечень объектов, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость (ст. 378.2 НК).

Налоговое законодательство эти вопросы не регулирует, а занимается налогами, сборами, страховыми взносами и отношениями, возникающими в процессе налогового контроля, обжалования актов налоговиков, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Поэтому НК не регулирует законодательство в части установления обязательной процедуры досудебного урегулирования спора по действиям (бездействиям) органов власти по включению/невключению объектов недвижимости в перечень объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость.

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