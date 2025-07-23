Визовые мигранты не будут сдавать экзамен по русскому языку

Мигранты, которые приезжают работать из визовых стран по правительственным квотам, не будут проходить языковое тестирование. Такой закон приняла Госдума.

22 июля 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли правительственный закон, который разрешит трудовым мигрантам не сдавать экзамен по русскому языку, а также проходить тестирование на знание истории и основ законодательства РФ.

Такое право будет только у мигрантов из стран дальнего зарубежья, которые приезжают работать по квотам кабмина. В основном это коснется небольшой доли мигрантов. Например, из Индии и Китая.

Для постепенной адаптации в России другим иностранцам увеличат срок предоставления документа, подтверждающего владение русским языком. Ожидается, что это позволит сделать страну более привлекательной для зарубежных мигрантов и компенсировать нехватку рабочей силы из стран СНГ.

В 2024 году правительственная квота предоставила 155 929 разрешений для мигрантов.

Недавно мы писали, что водителей и медиков без знания русского языка нанимать не будут.