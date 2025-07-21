Водителей и медиков без знания русского языка нанимать не будут

Минтруд внес поправки в законопроект об освобождении иностранных специалистов от теста на знание русского.

Иностранцы, которые хотят работать водителями, продавцами и медработниками, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории. Такие поправки в законопроект об отмене языковых тестов для мигрантов внес Минтруд, сообщил замминистра труда Андрей Пудов.

Правительственный законопроект уже приняли во втором чтении. Но спикер Госдумы Вячеслав Володин удивился, что в перечень профессий, для которых не обязательно знать русский язык, включили водителей и продавцов.

«Им же общаться надо, язык должны знать, законы должны знать», — заявил Володин.

По словам Пудова, из списка иностранцев – квалифицированных специалистов, которые могут не сдавать языковой тест, исключили медиков. Также внесли изменения в приказ Минтруда, в соответствии с которым субъекты РФ формируют заявки на квотные позиции.

Теперь в состав квот нельзя будет включать заявки работодателя на тех, кто работает по профессиям, предполагающим коммуникацию с людьми. Например, водителей, продавцов и медработников.