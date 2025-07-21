«ПромТрансБанк» признан банкротом по иску Банка России

Арбитражный суд Башкирии признал уфимский Промтрансбанк банкротом спустя три месяца после отзыва лицензии. Теперь в отношении кредитной организации начата процедура конкурсного производства, а выплаты вкладчикам осуществляет банк-агент.

Арбитражный суд Республики Башкортостан признал уфимский Промтрансбанк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

С заявлением о банкротстве в мае 2025 года выступил Национальный банк Башкирии, входящий в структуру Уральского главного управления Банка России. В качестве конкурсного управляющего судом предложено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Одновременно продолжается рассмотрение еще одного иска Нацбанка — о ликвидации Промтрансбанка. Заявление поступило в канцелярию суда 7 мая, предварительное заседание назначено на 5 августа. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечена Межрайонная инспекция ФНС №39 по Республике Башкортостан, осуществляющая регистрацию юридических лиц.