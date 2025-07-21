«ПромТрансБанк» признан банкротом по иску Банка России
Арбитражный суд Республики Башкортостан признал уфимский Промтрансбанк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.
С заявлением о банкротстве в мае 2025 года выступил Национальный банк Башкирии, входящий в структуру Уральского главного управления Банка России. В качестве конкурсного управляющего судом предложено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Одновременно продолжается рассмотрение еще одного иска Нацбанка — о ликвидации Промтрансбанка. Заявление поступило в канцелярию суда 7 мая, предварительное заседание назначено на 5 августа. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечена Межрайонная инспекция ФНС №39 по Республике Башкортостан, осуществляющая регистрацию юридических лиц.
Напомним, Центробанк РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка 15 апреля 2025 года. Регулятор указывал на многочисленные нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и требований в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Также была аннулирована лицензия на деятельность на рынке ценных бумаг.
Промтрансбанк являлся участником системы страхования вкладов. Страховые выплаты клиентам банка осуществляет банк-агент — «Уралсиб». Средства выплачиваются из фонда обязательного страхования вкладов.
Согласно информации с сайта Промтрансбанка, на 1 января 2025 года сеть банка включала 17 отделений в Башкирии и один офис в Москве. По итогам I квартала 2025 года банк занимал 166-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».
Комментарии1
Интересно, что Промтрансбанк, будучи хронически убыточным и нарушая требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, продолжал привлекать средства вкладчиков. Как такие банки умудряются сохранять доверие клиентов до момента отзыва лицензии?