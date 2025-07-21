ЦОК ОК МП 22.07 Мобильный

«ПромТрансБанк» признан банкротом по иску Банка России

Арбитражный суд Башкирии признал уфимский Промтрансбанк банкротом спустя три месяца после отзыва лицензии. Теперь в отношении кредитной организации начата процедура конкурсного производства, а выплаты вкладчикам осуществляет банк-агент.

Арбитражный суд Республики Башкортостан признал уфимский Промтрансбанк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

С заявлением о банкротстве в мае 2025 года выступил Национальный банк Башкирии, входящий в структуру Уральского главного управления Банка России. В качестве конкурсного управляющего судом предложено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Одновременно продолжается рассмотрение еще одного иска Нацбанка — о ликвидации Промтрансбанка. Заявление поступило в канцелярию суда 7 мая, предварительное заседание назначено на 5 августа. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечена Межрайонная инспекция ФНС №39 по Республике Башкортостан, осуществляющая регистрацию юридических лиц.

  • Напомним, Центробанк РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка 15 апреля 2025 года. Регулятор указывал на многочисленные нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и требований в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Также была аннулирована лицензия на деятельность на рынке ценных бумаг.

  • Промтрансбанк являлся участником системы страхования вкладов. Страховые выплаты клиентам банка осуществляет банк-агент — «Уралсиб». Средства выплачиваются из фонда обязательного страхования вкладов.

  • Согласно информации с сайта Промтрансбанка, на 1 января 2025 года сеть банка включала 17 отделений в Башкирии и один офис в Москве. По итогам I квартала 2025 года банк занимал 166-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Михаил Жуховицкий

Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС

В мире обнала произошло поистине драматическое событие. Центральный аппарат ФНС запретил выводить техничкам и ИП деньги с ЕНС (единый налоговый счет), если положительное сальдо на ЕНС образовалось за счет поступления с третьего лица.

Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС
8

Комментарии

1
  • Ирина Иванова
    Заместитель директора

    Интересно, что Промтрансбанк, будучи хронически убыточным и нарушая требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, продолжал привлекать средства вкладчиков. Как такие банки умудряются сохранять доверие клиентов до момента отзыва лицензии?

ГлавнаяКлерк ИИПремиум