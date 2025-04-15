Центробанк отозвал лицензию у ПромТрансБанка

Регулятор решил, что меры по восстановлению финансового состояния хронически убыточного банка оказались недостаточными. У Банка ПТБ отозвали лицензию.

15 апреля 2025 года Банк России выпустил приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПромТрансБанк или Банк ПТБ. Также аннулировали лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Центробанк принял такое решение из-за того, что Банк ПТБ нарушал федеральные законы о банковской деятельности, нормативные акты регулятора, а также требования антиотмывочного законодательства. В течение последнего года на банк накладывали ограничения, в том числе и на привлечение денег вкладчиков.

«Кредитная организация являлась хронически убыточной. Банк ПТБ (ООО) осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам, что на протяжении длительного времени планомерно оказывало негативное влияние на размер собственных средств», — сказано на сайте ЦБ.

Регулятор решил, что дальнейшая поддержка банка со стороны его владельца невозможна, все попытки восстановить финансовое положение компании оказались недостаточными.

Также ЦБ отметил, что Банк ПТБ обслуживал клиентов, которые проводили подозрительные операции по выводу денег в теневой оборот.

По величине активов Банк ПТБ занимал 177 место в банковской системе РФ.

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