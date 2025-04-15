Выплаты вкладчикам Банка ПТБ начнутся с 29 апреля 2025 года

Страховую ответственность перед вкладчиками предварительно оценили в 5,64 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о страховом случае у ПромТрансБанка (Банка ПТБ). 15 апреля 2025 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации и назначил временную администрацию.

«По данным отчетности банка на 1 марта 2025 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 5,64 млрд рублей», — сказано в телеграм-канале АСВ.

Вкладчики начнут получать выплаты не позднее 29 апреля 2025 года. Максимальный размер страхового возмещения — 1,4 млн рублей.

Недавно мы писали, что Банк ПТБ нарушал федеральные законы о банковской деятельности и был «хронически убыточным».

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