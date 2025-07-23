В бухгалтерском учете нужно отражать 6 операций с маркетплейсами

Работа бухгалтера с селлерами маркетплейсов должна учитывать особенности каждой площадки. Неправильный учет операций может привести к доначислениям, штрафам и блокировке счетов.

Учет при работе с маркетплейсами отличается от классического при торговле. Работа бухгалтера будет выстраиваться в зависимости от договора селлера. Встречается два типа соглашений:

договор комиссии, по которому работает Ozon и Wildberries. Он предусматривает, что права и обязанности в сделках с покупателем есть у комиссионера — то есть, у маркетплейса;

договор на оказание услуг, когда площадка не участвует в сделке, а только оказывает селлеру свои услуги. Так работает AliExpress, Яндекс Маркет и МегаМаркет.

По комиссионному договору право собственности на товар остается у продавца до тех пор, пока его не выкупит покупатель. В таком случае товар продавца передается маркетплейсу на ответственное хранение и отгружается без перехода права собственности.

Из-за того, что нет единой системы работы с маркетплейсам, переход права собственности на товары по разных договорам будет в разное время. Поэтому и бухгалтерские проводки отличаются.

В бухгалтерском учете селлеров нужно отражать следующие операции:

Поступление товара. Поставка товара маркетплейсу. Продажа товара и оформление выручки. Оплата комиссионных и услуг маркетплейса. Получение денег от маркетплейса. Возврат товара, если клиент отказался от него.

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На вебинаре разберем:

Первичные документы при работе с маркетплейсами. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. НДС: начисление и формирование налоговой базы. Что проверяет ФНС у селлеров и как минимизировать риски.

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