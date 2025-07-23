В бухгалтерском учете нужно отражать 6 операций с маркетплейсами
Учет при работе с маркетплейсами отличается от классического при торговле. Работа бухгалтера будет выстраиваться в зависимости от договора селлера. Встречается два типа соглашений:
договор комиссии, по которому работает Ozon и Wildberries. Он предусматривает, что права и обязанности в сделках с покупателем есть у комиссионера — то есть, у маркетплейса;
договор на оказание услуг, когда площадка не участвует в сделке, а только оказывает селлеру свои услуги. Так работает AliExpress, Яндекс Маркет и МегаМаркет.
По комиссионному договору право собственности на товар остается у продавца до тех пор, пока его не выкупит покупатель. В таком случае товар продавца передается маркетплейсу на ответственное хранение и отгружается без перехода права собственности.
Из-за того, что нет единой системы работы с маркетплейсам, переход права собственности на товары по разных договорам будет в разное время. Поэтому и бухгалтерские проводки отличаются.
В бухгалтерском учете селлеров нужно отражать следующие операции:
Поступление товара.
Поставка товара маркетплейсу.
Продажа товара и оформление выручки.
Оплата комиссионных и услуг маркетплейса.
Получение денег от маркетплейса.
Возврат товара, если клиент отказался от него.
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На вебинаре разберем:
Первичные документы при работе с маркетплейсами.
Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.
Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.
НДС: начисление и формирование налоговой базы.
Что проверяет ФНС у селлеров и как минимизировать риски.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ждем вас на вебинаре 12 августа в 11:00 мск!
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