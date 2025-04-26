Счетная палата: деятельность Почты России неэффективна и приносит убытки

Обнародованы результаты аудита использования средств, выделенных АО «Почта России» в 2020-2024 годах и истекшем периоде 2025 года.

Основной вывод аудиторов СП: деятельность Почты России неэффективна, приносит убытки и не способствует решению поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России. Об этом сообщает пресс-релиз, он есть у «Клерка».

Проверка также показала, что компания достигла лишь 70,8% установленных результатов по модернизации отделений почтовой связи в 2022–2023 годах.

Кроме того, анализ причин убыточности выявил целый комплекс системных проблем, оказывающих отрицательное влияние на финансовые результаты. Среди них: отсутствие стратегических ориентиров, противоречие целей, некачественное управление и ненадлежащий контроль за деятельностью.

Оказалось, что:

Целевые показатели эффективности, установленные для Почты России, не содержат показатели, характерные для коммерческой компании, такие как чистая прибыль и доля рынка . Цели и бизнес-планы утверждаются в середине – конце отчетного года. Так, целевые значения показателей на 2024 год утверждены за один рабочий день до завершения отчетного года.

Стратегия развития Почты России на период до 2030 года, принятая советом директоров в 2021 году, утратила актуальность и с 2022 года не пересмотрена, продолжает действовать, мониторинг ее реализации не ведется, промежуточные итоги реализации не подводились.

За пять лет оргструктура Почты России пересматривалась 25 раз , сменилось три гендиректора, штат советников управленческого аппарата вырос на 65% , а фонд их оплаты труда – на 48% (с 121,1 млн до 179,2 млн руб.). Численность замов гендиректора доходила до 19 единиц , при этом за 2020–2024 годы данную должность занимало 53 человека , среднее время пребывания в должности – 1 год и 5 месяцев, минимальное 9 месяцев.

Отмечается увеличение вакансий производственного персонала – в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2020 года. Основная причина – низкий уровень зарплаты.

Совет директоров не в полной мере выполняет установленные полномочия: не обеспечена разработка ряда ключевых документов (в т. ч. кадровой политики и в области оплаты труда), не утверждена корпоративная структура. Совет директоров не участвует в управлении зависимыми обществами.

Заемные средства привлекаются без соответствующей экономической оценки. Лимит заимствований не установлен. Общество не контролирует отношение чистого долга к EBITDA (объем прибыли до вычета процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). Плановое значение показателя на 2024 год составило 69,6, что в десятки раз превышает норму.

Долги Почты России с 2020 года выросли на 70% до 128,3 млрд рублей, а расходы на обслуживание долга в 2021–2023 годах на 79,7% – до 10,6 млрд.

Высокий уровень износа недвижимости (в среднем 70%) и неэффективное использование.

За период 2020–2023 годов количество почтовых отделений, работающих в сокращенном режиме, увеличилось почти вдвое, а число почтовых ящиков, установленных вне отделений связи, снизилось более чем в два раза.

Для решения всех проблем Счетная палата направила письмо в Правительство с рекомендациями по повышению эффективности деятельности Почты России. Кроме того, для пенсионеров предлагается установить денежную компенсацию за несвоевременную выплату пенсий.

По итогам поверки также направлены обращения в Генпрокуратуру и ФНС для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям.

Ранее мы сообщали, что почтовые отделения смогут отремонтировать только к 2253 году.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.