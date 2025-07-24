Возмещение затрат на коммуналку учитывается в доходах на УСН

Компенсация расходов на содержание имущества, сданного в аренду, не освобождается от налога.

Возмещение коммунальных расходов арендодателю включается в доход на УСН. Такой ответ дали налоговики в чате ФНС.

«Компенсация расходов по содержанию сдаваемого в аренду имущества не входит в перечень доходов, не учитываемых при определении объекта налогообложения по УСН», — пояснили инспекторы.

Согласно п. 1 ст. 346.15 НК при определении объекта налогообложения по УСН учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и п. 2 статьи 248 НК.

Подп. 1 п 1.1. ст. 346.15 НК указывает, что при определении объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в статье 251 НК. И компенсация коммунальных расходов в этот перечень не входит.

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