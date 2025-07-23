Платит ли ИП налоги с подаренного имущества – зависит от того, кто подарил

Налогоплательщик освобождается от уплаты НДФЛ, если даритель – член его семьи.

Если ИП получает в подарок имущество – оно подлежит обложению НДФЛ, напоминает Минфин в письме от 30.05.2025 № 03-04-05/53506.

Но есть исключения: п. 18.1 ст. 217 НК. То есть не нужно платить НДФЛ с полученных подарков от физлиц, кроме случаев дарения недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев.

Но подарки от членов семьи или близких родственников освобождаются от налогообложения. То есть ИП не платит НДФЛ, если получает имущество в порядок от члена своей семьи.

Но если ИП получает доход в размере стоимости подаренного имущества, используемого им в предпринимательской деятельности, то такой доход облагается налогом в соответствии с режимом налогообложения, на котором работает этот ИП, добавляет Минфин.