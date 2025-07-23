ЦОК Марафон отчетности 16.07 Мобильный
Налоги, взносы, пошлины

Платит ли ИП налоги с подаренного имущества – зависит от того, кто подарил

Налогоплательщик освобождается от уплаты НДФЛ, если даритель – член его семьи.

Если ИП получает в подарок имущество – оно подлежит обложению НДФЛ, напоминает Минфин в письме от 30.05.2025 № 03-04-05/53506.

Но есть исключения: п. 18.1 ст. 217 НК. То есть не нужно платить НДФЛ с полученных подарков от физлиц, кроме случаев дарения недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев.

Но подарки от членов семьи или близких родственников освобождаются от налогообложения. То есть ИП не платит НДФЛ, если получает имущество в порядок от члена своей семьи.  

Но если ИП получает доход в размере стоимости подаренного имущества, используемого им в предпринимательской деятельности, то такой доход облагается налогом в соответствии с режимом налогообложения, на котором работает этот ИП, добавляет Минфин.  

Автор

Алексей Манин
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность простыми словами

Если вы владелец или руководитель организации, которая проходит или будет проходить банкротство, то должны знать, что субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будите вы, кроме случаев когда банкротство прекратил суд из-за отсутствия денег на проведение процедуры банкротства, в этом случае к субсидиарной ответственности привлекут и без банкротства.

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