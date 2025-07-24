Если у компании нет филиала на севере, но там работают сотрудники – нужно платить северные надбавки

Работодатель из «южных» регионов платит северные надбавки, если сотрудники работают на крайнем севере вахтовым методом.

Компания расположена в регионе, не отнесенном к районам Крайнего Севера, но ее сотрудники работают вахтовым методом в районах крайнего севера. При этом компания не открывает филиал или обособленное подразделение.

В этом случае работодатель должен начислять северные надбавки, указывает Роструд. Так как работники фактически работают в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к указанным районам.

Это предусмотрено в ст. 315 ТК: оплачивать труд в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях нужно с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.

Научим рассчитывать зарплату на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Вы научитесь считать налоги, составлять трудовые договоры и ГПХ, заполнять отчетность и отражать операции в 1С:ЗУП. Мы обновили программу и добавили туда уроки по детским выплатам, вычетам, налоговому кешбэку и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей вместо 31 700 рублей.

Старт потока 1 августа.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.