Уже сегодня: бесплатный мастер-класс по заполнению электронных трудовых книжек!
Сдавать ЕФС-1 — обязанность каждого работодателя. Ошибки в отчете могут привести к штрафам до 100 тыс. рублей и жалобам работников. На бесплатном мастер-классе «Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП» разберемся, как заполнить подраздел 1.1 (электронная трудовая книжка). Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.
Заполнение данных для ЕФС-1
ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).
ЕФС-1 при договоре ГПХ.
ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.
ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.
Исправительная ЕФС-1.
СТД-Р.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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