Уже сегодня: бесплатный мастер-класс по заполнению электронных трудовых книжек!

Вы узнаете, как заполнить ЕФС-1 в программе 1С: ЗУП вместе с экспертом чтобы не допустить ошибок.

Сдавать ЕФС-1 — обязанность каждого работодателя. Ошибки в отчете могут привести к штрафам до 100 тыс. рублей и жалобам работников. На бесплатном мастер-классе «Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП» разберемся, как заполнить подраздел 1.1 (электронная трудовая книжка). Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ. Заполнение данных для ЕФС-1 ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение). ЕФС-1 при договоре ГПХ. ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки. ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора. Исправительная ЕФС-1. СТД-Р.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!