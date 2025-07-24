ЦОК ПРЕМ 23.07 Мобильный
Электронные трудовые книжки

Уже сегодня: бесплатный мастер-класс по заполнению электронных трудовых книжек!

Вы узнаете, как заполнить ЕФС-1 в программе 1С: ЗУП вместе с экспертом чтобы не допустить ошибок.

Сдавать ЕФС-1 — обязанность каждого работодателя. Ошибки в отчете могут привести к штрафам до 100 тыс. рублей и жалобам работников. На бесплатном мастер-классе «Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП» разберемся, как заполнить подраздел 1.1 (электронная трудовая книжка). Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

  1. Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.

  2. Заполнение данных для ЕФС-1

  3. ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).

  4. ЕФС-1 при договоре ГПХ.

  5. ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.

  6. ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.

  7. Исправительная ЕФС-1.

  8. СТД-Р.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

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