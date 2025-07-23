ЦОК ОК Налоговые проверки-2025 17.07 Мобильный
Банки

Кредиторы не будут начислять проценты по долгам умерших с 1 сентября 2025 года

В течение шести месяцев банки и другие кредиторы не смогут требовать погашения задолженности умершего клиента у тех, кто еще не вступил в наследство.

23 июля 2025 года Президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, по которому кредиторы не смогут начислять проценты по просроченным долгам умерших клиентов, если наследники еще не вступили в свои права.

Если со дня открытия наследства не прошло шести месяцев и наследник не вступил в права, банки или другие кредиторы не могут:

  • требовать погашения долгов;

  • взыскать залог;

  • начислять штрафы за просрочку платежей.

Новые правила также распространяются и на ипотеку.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Кредиты и ипотека также должны быть оформлены до этой даты.

Автор

Алексей Манин
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность простыми словами

Если вы владелец или руководитель организации, которая проходит или будет проходить банкротство, то должны знать, что субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будите вы, кроме случаев когда банкротство прекратил суд из-за отсутствия денег на проведение процедуры банкротства, в этом случае к субсидиарной ответственности привлекут и без банкротства.

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