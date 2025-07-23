Кредиторы не будут начислять проценты по долгам умерших с 1 сентября 2025 года
23 июля 2025 года Президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, по которому кредиторы не смогут начислять проценты по просроченным долгам умерших клиентов, если наследники еще не вступили в свои права.
Если со дня открытия наследства не прошло шести месяцев и наследник не вступил в права, банки или другие кредиторы не могут:
требовать погашения долгов;
взыскать залог;
начислять штрафы за просрочку платежей.
Новые правила также распространяются и на ипотеку.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Кредиты и ипотека также должны быть оформлены до этой даты.
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