Кредиторы не будут начислять проценты по долгам умерших с 1 сентября 2025 года

В течение шести месяцев банки и другие кредиторы не смогут требовать погашения задолженности умершего клиента у тех, кто еще не вступил в наследство.

23 июля 2025 года Президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ, по которому кредиторы не смогут начислять проценты по просроченным долгам умерших клиентов, если наследники еще не вступили в свои права.

Если со дня открытия наследства не прошло шести месяцев и наследник не вступил в права, банки или другие кредиторы не могут:

требовать погашения долгов;

взыскать залог;

начислять штрафы за просрочку платежей.

Новые правила также распространяются и на ипотеку.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Кредиты и ипотека также должны быть оформлены до этой даты.